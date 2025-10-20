プロ野球のクライマックスシリーズでファイターズが３連勝し、日本シリーズ進出に逆王手をかけました。北海道民からは喜びの声が寄せられています。１０月１９日に行われたクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第５戦。ソフトバンクとの戦いを７対１で勝利したファイターズは、対戦成績を３勝３敗とし、悲願の日本シリーズへ逆王手です。これを受け、道民からは喜びの声が聴かれ