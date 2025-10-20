マリナーズ戦の2回、適時打を放つブルージェイズのバージャー＝トロント（AP＝共同）【トロント共同】米大リーグのプレーオフは19日、トロントでア・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）の第6戦が行われ、ブルージェイズがマリナーズに6―2で快勝し、対戦成績を3勝3敗とした。二回にバージャーが適時打を放つなど2点を先制。4―0の五回はゲレロのソロで加点した。先発イエサベージは5回2/3を2失点と好投した。第7戦に勝ったチー