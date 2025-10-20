9月、木下グループ・ジャパン・オープンでプレーする望月慎太郎＝東京・有明テニスの森公園男子テニスの20日付世界ランキングが発表され、望月慎太郎（木下グループ）が102位から93位に浮上し、初めてトップ100に入った。1位カルロス・アルカラス（スペイン）、2位ヤニク・シナー（イタリア）、3位アレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）は変わらなかった。（共同）