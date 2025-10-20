義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 お食い初めで「木曽路に行く予定」義母からの返答に思わずつっこんだ理由 ©ママリ お食い初めのとき「木曽路行く予定です」と伝えたら、「え～！？いいね！一泊？」と聞かれて、一泊っ