日本時間１８日にＮＨＫ総合で放送された米大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦、ドジャース対ブルワーズ戦の視聴率が右肩上がりで数字を伸ばしていったことが２０日、ビデオリサーチの調べで分かった。試合ではドジャースの二刀流・大谷翔平が投げては１０奪三振で勝利投手となり、１番打者としては３本塁打を放ち、シリーズ４連勝での優勝決定に貢献。歴史的なパフォーマンスでシリーズＭＶＰに選ばれた。ＮＨＫの