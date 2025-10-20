この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「今年はセミずっといる」柱にくっつく生き物の正体に5.4万いいね 猫野四季＊(@kgrmnk)さんの投稿です。セミといえば夏の風物詩ですよね。鳴き声が騒音になることや、あの姿が苦手…という方もいるのではないでしょうか