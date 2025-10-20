19日に告示され5人が立候補した長野市長選挙の期日前投票が、20日から始まりました。20日の午前8時半に開設された長野市役所の期日前投票所。朝から有権者が訪れ一票を投じていました。長野市長選挙にはいずれも無所属で、現職と新人の計5人が立候補し選挙戦が繰り広げられています。市では今回、初の試みとして視覚に障害のある人でも簡単に記入できる投票用紙の記入補助シートを導入し、誰でも気軽に投票してほしいとして