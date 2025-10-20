韓国バレーボール界の“レジェンド”キム・ヨンギョンが、日本の高校生との“日韓戦”に向けて選手に力強い言葉を放った。【写真】韓国の美しきバレー選手、大胆水着に変身韓国で10月19日に放送されたMBCのバラエティ番組『新人監督キム・ヨンギョン』では、キム・ヨンギョンが監督を務める「必勝ワンダードッグス」が、日本の高校女子バレー“最強チーム”とされる就実高校との“日韓戦”を控え、準備に奮闘する様子が描かれた。