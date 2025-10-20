【モデルプレス＝2025/10/20】Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS?PLANET」（以下、ボイプラ2）に出演していたユメキ（YUMEKI）が10月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。同番組に共に出演したキム・ジュンミンと再会したことを報告した。【写真】ユメキ「ボイプラ2」参加者とのプライベートショット◆ユメキ、キム・ジュンミンと再会報告ユメキは「久しぶりにジュンミンと」とし、ジュンミンとスタジオ