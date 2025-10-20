【モデルプレス＝2025/10/20】元AKB48・HKT48の多田愛佳が10月19日、自身のInstagramを更新。娘が1歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】元AKB美女「1年でこんなに成長するんだ」1歳娘と2ショット◆多田愛佳、娘の1歳誕生日を報告多田は「＃時差投稿」とハッシュタグ付きで「娘が産まれて初めての誕生日を迎えました！！」と報告し、「ママとパパも1歳になりました 産まれてからの1年、早すぎました もう1歳なのかと月日の早