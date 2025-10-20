ライトウェイトスポーツの系譜を受け継ぐFRクーペ2025年10月30日から11月9日にかけ、国内最大のモーターショー「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」が開催されます。過去のモーターショー同様に、今年もさまざまなコンセプトカーの展示が行われ、来場者の注目を集めることが予想されます。トヨタ「S-FRレーシングコンセプト」【画像】超カッコいい！ これがトヨタ斬新「“ちいさな”FRスポーツカー」です