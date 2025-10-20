元日向坂４６で女優の影山優佳が、夜の散歩ショットを公開した。影山は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「お友達と夜のおさんぽ東京ドームシティ×ＱｕｉｚＫｎｏｃｋさんのイベント『トーキョーディスカバリーシティ』に行ってきました」と記し、元日向坂４６の潮紗理菜とのツーショットや、夜の東京ドームシティを歩く写真を投稿。「ＳｐａｃｅＴｒａｖｅｌｉｕｍＴｅＮＱとのコラボ謎解きをふたりでわい