「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。10月16日（木）の放送は「新ジャンルを開拓！今バズりまくっているYouTubeチャンネルSP」をお届け！【動画】名倉潤「うわ〜えぇな〜！」「企画性」で勝負する新世代YouTuberを徹底解剖！これまでのYouTubeは、HIKAKINやはじめしゃちょーなど、YouTuberという“人”を見て楽しむことが主流だったが、今は高い企画性や作り込んだコンテンツがバズる新たな時代