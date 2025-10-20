◆第７８回秋季全道高校野球大会▽決勝北照２―０白樺学園（２０日・プレド）北照が２―０で白樺学園を下して１３年ぶり６度目の優勝を決め、来春のセンバツ甲子園出場を確実にした。１１月１４日に開幕する明治神宮大会では、初戦（１６日）で四国地区代表―帝京長岡（北信越）の勝者と対戦する。１回２死二塁から５番・畠山柊太右翼手（２年）の適時打で１点を先制した。その後は追加点を奪えない展開が続いたものの、準