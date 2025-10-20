【クルカイ 蔚藍軌跡ver.】 2026年7月 発売予定 価格：12,100円 海外メーカー「大漫匠アニメスター」は、フィギュア「クルカイ 蔚藍軌跡ver.」を2026年7月に発売する。価格は12,100円。 本商品はゲーム「ドールズフロントライン2」のキャラクター「クルカイ」を1/7スケールフィギュア化したもの。着せ替えスキン「蔚藍軌跡」のイラ