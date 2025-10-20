県内でクマの目撃情報が相次ぐ中、長野市の住宅地でも18日にクマが目撃されていて警戒が続いています。20日朝、クマよけの鈴を身に付けて登校する小学生たち。警察によりますと18日午前3時15分ごろ、長野市若穂綿内の住宅地で住民から「クマを目撃した」と警察に通報がありました。クマは体長約1メートルで、警察官がすぐに現場に駆け付けましたがクマはすでに立ち去っていて見つかっていません。 現場近くの綿内保育園で