南海トラフ巨大地震が発生し、県内の広い範囲で大きな揺れを観測して大津波が襲来したこと想定した県総合防災訓練が19日、藤枝市と焼津市をメイン会場に行なわれました。19日の訓練には、およそ310の団体、あわせておよそ3万1000人が参加しました。このうち、藤枝市の会場では大地震により孤立した地域にドローンを使って緊急物資を運ぶ訓練などが行われました。また焼津市では、津波によってがれきや家屋などが流れ込んだ港