アメリカのトランプ大統領は19日、パレスチナ自治区ガザの停戦はイスラエル軍による空爆後も「維持されている」との認識を示しました。トランプ大統領：ハマスとの間では非常に平和的な関係が保たれることを確実にしたい。彼らはかなり騒がしく、発砲行為も行っているが、指導部は関与していない可能性がある。イスラエル軍は19日、パレスチナ自治区ガザ南部でイスラム組織ハマスによる攻撃があったとして、報復として空爆を行いま