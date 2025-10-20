オリエンテーリング大会の最中に行方不明となった男性とみられる遺体が見つかりました。10月4日、栃木・那須塩原市で、「全日本オリエンテーリング選手権大会」の最中に、参加者の80代の男性が行方不明となりました。これまで捜索が続けられていましたが、関係者によりますと、18日にコースから外れた崖下で1人の遺体が見つかったということです。行方不明の男性と服装の特徴が似ていて、警察が身元の確認を急いでいます。