◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が佐々木朗希投手の完璧な試合の締め方に頭ポンポンで祝福しました。ナ・リーグ連覇がかかった第4戦で先発に立った大谷選手は7回途中無失点10奪三振と流れを作ると、打撃では3本の本塁打で流れをつかみました。4点リードで9回に登場したのは佐々木投手。メジャーに来て守護神として変化を遂げた佐々木投手はヒ