20日朝の東京株式市場は大きく値を上げました。日経平均株価は、上げ幅が1300円を超え、取引時間中の史上最高値を更新しました。「高市銘柄」と呼ばれる宇宙や防衛関連の株も買い注文が多く入っています。市場関係者は、株高・円安・長期金利の上昇で「高市トレード」が再開しているとし、「安定的な政権運営ができれば、株価の上昇傾向は続く」としています。