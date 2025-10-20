NHKは、会長を務めた海老沢勝二氏が19日に死去したと発表しました。91歳、死因は誤嚥性肺炎でした。海老沢氏は茨城県潮来市出身。1934年生まれで、1957年にNHKに入局し、主に報道の政治畑をあゆみました。1989年に理事に就任したのちには、1994年に副会長、1997年には会長に就任し、以後2005年までの7年にわたり会長を務めました。