俳優の水上恒司（26）が20日、都内で主演映画「WINDBREAKER」（監督萩原健太郎、12月5日公開）のキックオフイベントに出席した。にいさとる氏の全世界累計1000万部突破の人気漫画が原作。高校生が仲間を得て、町を守るために戦う姿を描く。グループの中にいても群れない孤高の存在という役どころは、自身と共通するところがあるという。長崎の名門・創成館高校野球部出身だが、「試合に勝つとかチームプレーするぞ、バント