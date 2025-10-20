不正に車検を通す見返りに依頼者側から現金を受け取ったとして、大阪府警は２０日、同府富田林市、自動車整備会社「古市モータース」元代表の男の被告（５９）（道路運送車両法違反などで公判中）を加重収賄容疑で、違法改造された車の使用者や仲介者の男５人（４０〜５０歳代）を贈賄容疑でそれぞれ書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、被告は昨年７〜１０月、仲介者の男らから依頼を受け、違法