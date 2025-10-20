東京・上野駅のそばで20日午前、タクシーが歩道に乗り上げ、歩行者4人がケガをしています。東京消防庁などによりますと、20日午前11時ごろ、台東区の上野駅の近くで、タクシーが歩道に乗り上げました。近くを歩いていた9歳から60代までの男女4人がケガをしているとみられています。いずれも意識はあり、病院に搬送されたということです。警視庁が事故の原因を調べています。