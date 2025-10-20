「ア・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルージェイズ６−２マリナーズ」（１９日、トロント）ブルージェイズが快勝し、３勝３敗。ドジャースがワールドシリーズで戦う相手の決定は、第７戦に持ち越しとなった。ブルージェイズは二回にバーガーの適時打などで２点を先制。三回にもバーガーが２ランを放ち、リードを広げた。五回は主砲ゲレロがポストシーズン６号ソロ。相手先発のギルバートを攻略した。初のワールドシリーズ進