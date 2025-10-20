私（ケイコ）は、夫のコウジと3人の娘（中2のアヤネ、小4のカオリ、6才のマドカ）を育てています。3人のスケジュール管理をしながら在宅で仕事をしており、さらには小学校や幼稚園のPTAもこなしています。なかなかハードな毎日ですが、子どもたちの日常としっかり関わることができるのも今だけと思いながら頑張っています。そんな私を悩ますのは、やたらとわが家に来たがる夫の妹・ナオちゃん。悪い子じゃないだろうけど、どうも私