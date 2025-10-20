焼鳥屋「鳥貴族」は、11月1日（土）から、創業40周年の感謝の気持ちを込めて、「鳥貴族」で初となる「トリキの福袋」を3万セット限定で販売する。【写真】貴族焼やとり釜飯をデザインしたブランケットもｗ「トリキの福袋」中身一覧■グッズ5点＋ギフト券がセットに今回発売が決まった「トリキの福袋」は、ここでしか手に入らないオリジナルの「鳥貴族」グッズ5点と、「鳥貴族」公式アプリギフト券3000円分がセットになったお