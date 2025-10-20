＜富士通レディース最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞ 後続に4打差をつけ、トータル12アンダーで3年ぶりの優勝（通算2勝目）を挙げた木村彩子のバッグには、決して真新しいとは言えない、年季が入ったクラブが何本も並んでいる。3日間で12個あるパー3で奪ったバーディは6個。その驚異のショット精度の裏には、中古ショップのゴルフパートナーで集めた“愛着ギア”の存在があった