菅沼菜々のマネジャーが公式インスタグラムを更新。車移動の休憩時間に、菅沼が傘で念入りにスイングチェックをする姿を動画で投稿した。【動画】菅沼菜々の綺麗な傘スイング「昭和のサラリーマンって感じですね」【本人のInstagramより】千葉県で開催された「富士通レディース」から次戦の「NOBUTA GOUP マスターズGC レディース」に向けて「兵庫に移動中〜」の一コマ。「車で、スイング考えてイメージして 降りたらチェックして