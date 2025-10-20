県内では、クマの目撃が相次いでいます。けさは米沢市と鶴岡市で目撃されていて、市や警察が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】県内でクマ目撃相次ぐきのうはキノコ採りの男性が襲われケガ（山形） きょう午前2時15分ごろ、米沢市口田沢の国道121号沿いでクマ1頭が目撃されました。クマは体長およそ1メートルと見られています。また、鶴岡市熊出ではきょう午前6時ごろ、農作業に向かっていた人が農道にクマ1頭がい