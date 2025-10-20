これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上越・下越の海岸沿岸部に波浪注意報、佐渡に波浪・強風注意報が発表されています。 上越・下越の沿岸の地域や佐渡では、高波にご注意ください。 ◆20日(月)これからの天気 次第に広い範囲で雨となるでしょう。沿岸を中心に風が強まりそうです。 降水確率は、50%以上のところが多くなっています。 ◆20日(月)の予想最高気温 17～20℃の予想です。昨日と同じく