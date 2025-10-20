酒に酔った状態で車を運転したとして、自称・音楽講師の女が現行犯逮捕されました。「酒酔い運転」の疑いで現行犯逮捕されたのは広島市佐伯区の自称・音楽講師（59歳）です。警察によると昨夜7時半ごろ、広島市安芸区船越南の国道2号で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いです。走行中にほかの車と接触事故を起こし、呼気を調べたところ基準値の6倍のアルコールが検出されたということです。調べに対し、「昼に酒を飲ん