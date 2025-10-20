現職の辞職に伴う燕市長選挙が19日に投開票され、前市議で新人の佐野大輔さんが初当選を決めました。 現職の鈴木力市長の辞職を伴って行われた燕市長選挙。前市議で新人の佐野大輔さんが、元会社員で同じく新人の佐々木剛さんを144票差で破り初当選を果たしました。 佐野大輔氏(41)16611票 佐々木剛氏(59)16467票 佐野さんは、企業誘致などの産業振興や子育て・教育の充実、市民と一体となった市政運営などを訴えま