静岡県伊東市の市議会議員選挙は、定数20に対し田久保市長への再びの不信任決議案に賛成する19人と、反対する1人が当選しました。田久保市長は失職する公算が大きくなっています。 【写真を見る】伊東市議選から一夜明け、問いかけに答える田久保真紀市長＝静岡・伊東市 学歴詐称疑惑が指摘されている伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選には、定数20に対して前職18人、新人12人の30人が立候補しました