冬の味覚、広島県産カキの水揚げが例年より20日ほど遅れてきょう、解禁されました。午前6時過ぎ、県内有数の産地、東広島市安芸津町の沖合でもカキの水揚げが始まりました。筏からカキをクレーンで引き上げます。初日はおよそ2トンを水揚げしました。■島村水産・島村広司さん「例年並みには大きくはなっているんですけど、パッと見で8割ぐらいは死んでいるので。ちょっと厳しいですね。死活問題ですね、これだけ死なれた