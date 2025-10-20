長崎バイパスの上り線で20日、普通乗用車が横転する事故がありました。 ケガ人はいませんでした。 20日午前9時すぎ、諫早市の長崎バイパス上り線の古賀市布インターチェンジ付近で、普通乗用車がガードレールに衝突し、横転しました。 車を運転していた30代の男性にケガはないということです。 警察によりますと、現場は片側2車線のカーブが連続する下り坂で、車は追い越し車線を走行してい