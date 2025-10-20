尾道市瀬戸田町で、一足早く楽しめる極早生品種のミカンの出荷作業が進んでいます。 ＪＡひろしませとだ選果場では、温州ミカンで最も早く成熟する「極早生」という品種の出荷作業が行われ、大きさや色合いなどから１３の規格に分けられ、箱詰めされていきました。 今年は、記録的な猛暑に加え降水量も少なく、生育が心配されましたが、先月上旬から天候に恵まれ、糖度も１１を超えるなど、上々の仕上がりだということです。 Ｊ