香港の空港で貨物機がオーバーランし、2人が死亡しました。香港メディアなどによりますと、きょう未明、香港国際空港でUAE＝アラブ首長国連邦のドバイ発、香港行きの貨物機が着陸時に滑走路をオーバーランし、海に転落しました。貨物機は地上で作業していた車に衝突し、乗車していた2人の男性が死亡しました。貨物機に乗っていた4人にけがはないということです。