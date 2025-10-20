「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】ダンボールの「テープぐるぐる巻きは水に溶けないので、可燃ごみになります」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「僕は写真のようなダンボールはシールを貼って置いていきます。」と投稿。 続けて、「工作はクレヨンじゃなければ持っていきます。