住宅地でクマに襲われ男性4人がけがをしました。警察などによりますと、きょう午前5時ごろから午前6時20分ごろまでの間に、秋田県湯沢市内の住宅地で40代から60代の男性4人が立て続けにクマに襲われけがをしました。襲われた4人はいずれも意識があり、会話は可能だということです。現在、クマは民家にとどまっていて、市や警察が対応にあたっています。