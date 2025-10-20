おととい、埼玉県松伏町の保育園で起きた火事に関与したとして、この保育園に勤務する31歳の保育士の女が逮捕されました。おととい夜、埼玉県松伏町の保育園で火事があり、1階の職員室と2階の図書室の床が焼けました。当時、保育園に人はおらず、けが人はいませんでした。この火事で警察はきのう、保育園に放火しようとしたなどとして、埼玉県杉戸町の保育士・今成沙弥香容疑者（31）を逮捕しました。今成容疑者はこの保育園に10年