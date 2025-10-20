米大リーグのポストシーズンは１９日（日本時間２０日）、ア・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第６戦がカナダのトロントで行われ、ブルージェイズ（東地区１位）がマリナーズ（西地区１位）を６−２で下して対戦成績を３勝３敗のタイとした。２０日の第７戦勝者がワールドシリーズでドジャースと対戦する。（デジタル編集部）ブルージェイズは二回、メジャー２年目の７番バーガーが右前適時打を放つなどし、２点を先制。三