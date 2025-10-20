現職の鈴木力市長の辞職に伴う新潟県燕市長選挙が19日投開票され、新人の佐野大輔さんが144票差の接戦を制し初当選を果たしました。19日に投開票が行われた燕市長選挙は、新人で前市議の佐野大輔さんが1万6611票を獲得。新人同士の一騎打ちを制し、初当選を果たしました。【佐野大輔さん】「燕市のために、燕市で働く方々のために、燕市で育つ子どもたちのために、燕市で住む方々のために、精一杯取り組んでいく」市職員や市議とし