熊本市一番の目抜き通り「通町筋」には、電車通りをくぐって上通アーケードと鶴屋百貨店や下通アーケードをつなぐ「手取本町地下道」があります。この地下道が開通したのは1969年（昭和44年）。映像はその前年の1968年10月に行われた起工式の様子です。当時のニュースはこのように伝えています。 【写真を見る】県下初の地下道が開通【昭和44年・1969】～RKKニュースミュージア