新潟市西蒲区で農家の倉庫から新米コシヒカリの玄米約60キロが盗まれる被害があり、警察が窃盗事件として捜査しています。玄米の盗難被害にあったのは新潟市西蒲区に住む70代の農家の男性です。19日午前7時半ごろ、男性が自宅倉庫に保管していた新米コシヒカリの玄米約60キロ、3万3000円相当が無くなっていることに気付き警察に届け出ました。警察によりますと男性が最後に倉庫を確認したのは今月13日の朝で、その後19日に倉庫のシ