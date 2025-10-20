歌手松山千春（69）が19日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。日本維新の会が自民党に対しての連立条件について私見を述べた。維新は自民との連立条件として「議員定数の削減」を筆頭に「企業団体献金の廃止」「副首都構想」「社会保険料引き下げ」「食品減税2年間ゼロ」を掲げている。松山は「減税部分あるわな。社会保障、確かにこれ、払いすぎてるような気もするからな俺たちな。もっと下げようじ