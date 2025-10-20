ローソンは10月21日より、「プレミアムロールケーキ2層のマロン」など新作スイーツや菓子パン3品を全国の「ローソン」にて販売する。ローソン「プレミアムロールケーキ2層のマロン」「プレミアムロールケーキ2層のマロン」は、ふんわり生地と2層のマロンクリームが楽しめる新作ロールケーキ。価格は248円(沖縄地域のローソンでは270円)。ローソン「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパンおいもホイップ(紅はるか)