今年も、ロッテから秋冬限定「チョコ＆バニラバー」が登場しました。パッケージには「スイカバーのおともだち！」と書かれていて、まさにスイカバーファミリーの秋冬担当という位置づけ。今回は、この“おともだちアイス”を実際に食べてみました。◆「チョコバー」スイカバーと同じ三角形のフォルム。チョコレート色の表面には、黒いつぶつぶがちらほら。これがココアクッキーです。ひと口かじると、なめらかなチョコアイ