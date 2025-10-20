今日20日の朝は、東京都心で15.1℃になるなど、所々で今季最も低い最低気温となりました。日本海北部には寒気に伴うすじ状の雲が見られ、日中の気温は、北日本ほど上がり方が控えめとなりそうです。最高気温は、北海道と東北では平年並みか平年より低い所が多く、関東から西では平年並みか平年より高い所が多いでしょう。今日20日朝は東京都心などで今季最低気温今日20日の朝は、北日本を中心に寒気が流れ込んでおり、日本海北部に